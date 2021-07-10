Де в Україні найдешевша земля: аналітика

Після відкриття ринку землі в Україні провели вже декілька сотень земельних угод. Але цих угод наразі замало, щоб говорити про утворення ринкової ціни на землю.

Кожна земельна ділянка наразі оцінюється окремо, на її вартість впливає нормативна грошова оцінка, площа, місцерозташування, середня врожайність та орендна плата.

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Через це у всіх областях ціна на землю буде нерівномірною, в деяких регіонах вона може коливатись навіть у 2 – 2,5 рази.

Найдорожчі гектари – у Київській області, їх ціна коливається від 26,5 тисяч гривень до 74,6 тисяч гривень.

Завдяки високій врожайності ціна на гектар землі у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях сягає 2 – 2,5 тисяч доларів.

Протилежну ситуацію прогнозують у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях, тут ціна за гектар поля не буде перевищувати 1 тисячі доларів.

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