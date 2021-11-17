Делікатес для веганів: який продукт вдалося створити з мікроводоростей

Ринок веганської продукції активно розширюється. Дослідники створюють все нові аналоги звичної їжі для тих, хто вирішив відмовитися від вживання м'яса та молока.

Чедер для веганів

Компанія Sophie’s BioNutrients (Сінгапур) у співпраці з американським гігантом Ingredion представила новинку – безмолочний сир з мікроводоростей. Продукт за смаком та тягучістю нічим не відрізняється від звичного чедера, але разом з тим може похизуватися високим вмістом вітаміну В12.

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Процес виготовлення

Особливий веганський сир створили з альтернативного молока Sophie’s BioNutrients. Його роблять з мікроводоростей, які компанія вирощує у власних біореакторах.

Поживним середовищем для мікроводоростей здебільшого виступають харчові відходи, особливо – окара (побічний продукт виробництва тофу), патока з цукрових заводів і відпрацьоване зерно пивоварень.

Після того як водорості зібрали, з них роблять білкове борошно нейтрального кольору, яке є основою альтернативних молочних та м'ясних продуктів.

Переваги нового сиру

Здебільшого сир для веганів роблять на основі горіхів або сої, які унеможливлюють вживання продукту тими, хто страждає на алергію.

Сир з мікроводоростей не має протипоказань та має вищий вміст білка у порівнянні з багатьма альтернативними безмолочними продуктами.