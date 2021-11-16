Нові гібриди фруктів

Компанія Ibergen Frutales S. L., яка розташована в Іспанії, показала світу асортимент гібридів сливи та абрикосів. На створення цих особливих фруктів дослідники витратили 11 років.

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Компанія вже зареєструвала торгові марки IberPlum та Babyplus на міжнародному ринку. Вирощувати новий фрукт спробують компанії з усього світу.

Особливість нових гібридів

IberPlum – це серія міжвидових гібридів сливи і абрикоса. Рослини родять з червня по жовтень, плоди тверді та мають гарний смак. Впродовж сезону плоди змінюють колір. Дослідники сподіваються, що це дасть споживачам особливе задоволення під час дегустації продукту. Ці сорти позиціонують як фрукти класу "преміум".

Babyplus – це сорти, які дають невеликі плоди. Вони тверді, соковиті та солодкі. Рослина родить впродовж всього сезону, плоди також мають різне забарвлення.

