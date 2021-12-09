Держпідтримка агросектора: кому і коли збільшать фінансування

У 2022 році держава збільшить фінансування одразу трьом напрямкам сільського господарства.

Кабмін України та Мінагрополітики вже сформували перелік аграрних сфер, які отримають у наступному році державну підтримку. Проте, як заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, є попердня домовленість, що за результатами другого кварталу-2022, суми держпідтримки будуть переглянуті й збільшені на напрями тваринництва, садівництва та меліорованих земель.

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Цей фокус уже обумовлений, пропрацьовані фонди, з яких будуть фінансуватися ці напрями. Позиція з погляду державної підтримки є визначальною на наступний календарний період, оскільки аграрний сектор – галузь №1 з економічного росту і з формування валютної виручки, – сказав Лещенко.

Особливості держпідтримки

Очільник Мінагрополітики відзначив, що акцент державної підтримки на 2022 рік буде сфокусований на малих та середніх аграрних виробниках.

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У 2021 році державна підтримка була спрямована на нішеві культури, підтримку сільгоспмашинобудування, компенсації кредитної ставки, – каже міністр. – Дійсно, програма "5-7-9", яку ми спільно з Мінекономіки відпрацьовували для підтримки аграріїв, стала реально додатковим ресурсом в обсязі понад 30 мільярдів гривень для агросектору. Ці кошти дали можливість реінвестувати у виробництво та оновити основні виробничі фонди.

Лещенко додав, що на 2022 рік програма "5-7-9" буде збережена і розширена.