Кабмин Украины и Минагрополитики уже сформировали список аграрных сфер, которые получат в следующем году государственную поддержку. Однако, как заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, есть предварительная договоренность, что по результатам второго квартала-2022 суммы господдержки будут пересмотрены и увеличены на направления животноводства, садоводства и мелиорированных земель.

Обратите внимание! Фермеры получат кредиты под гарантии государства, – решение Кабмина

Этот фокус уже обусловлен, проработаны фонды, из которых будут финансироваться эти направления. Позиция с точки зрения государственной поддержки является определяющей на следующий календарный период, поскольку аграрный сектор – отрасль №1 по экономическому росту и формированию валютной выручки, – сказал Лещенко.

Особенности господдержки

Глава Минагрополитики отметил, что акцент государственной поддержки на 2022 год будет сфокусирован на малых и средних аграрных производителях.

Важно! Государство выплатит компенсации производителям нишевых культур: кто и как получит деньги

В 2021 году государственная поддержка была направлена ​​на нишевые культуры, поддержку сельхозмашиностроения, компенсацию кредитной ставки, – говорит министр. – Действительно, программа "5-7-9", которую мы совместно с Минэкономики отрабатывали для поддержки аграриев, стала реально дополнительным ресурсом в объеме более 30 миллиардов гривен для агросектора. Эти средства позволили реинвестировать в производство и обновить основные производственные фонды.

Лещенко добавил, что к 2022 году программа "5-7-9" будет сохранена и расширена.