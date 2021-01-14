Популярна "Книга рекордів Гіннеса" внесла нове досягнення у розділ “Найбільший розмір однієї ягоди лохини".

Рекордсменкою стала гігантська ягода сорту Ozblu вагою 16,2 грама і діаметром 36,3 міліметра, яку виростили фермери Девід і Ліса Мазардіс із Австралії, повідомляє сайт Fruitnews.

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Попередній рекорд належав ягоді розміром 12,39 грама і діаметром 35,7 міліметра, що була вирощена тим же селекційним дуетом Мазардісів у 2018 році.



Лохина-рекордсмен "Книги Гіннеса"

Хоча великі ягоди лохини – це результат селекційного процесу, а деякі ринки надають перевагу гігантській лохині, основне завдання нашої селекції все ж забезпечувати сталість якості та смаку ягід для споживачів, – зазначив Девід Мазардіс.

В Україні – свої рекордсмени

На Волині зібрали перший урожай пандерози – це сорт лимона (гібрид з цитроном). Середня вага плодів – 400 грамів. Унікальні плоди вирощують у теплиці Маневицького лісгоспу, де раніше росла якраз лохина.

Розведення пандерози – ідея лісівників, які витратили на придбання саджанців майже 7 тисяч гривень.

Детальніше про це читайте у матеріалі Агро24 "Лимони вагою пів кілограма вирощують на Волині".