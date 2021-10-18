Десятки мільйонів гривень: в Україні земельний пай та корівник оцінили у фантастичні суми

В Україні вже понад 100 днів працює ринок землі. Земельні угоди укладаються доволі активно, а ціна землі постійно росте.

Втім, люди стикнулися з проблемами при роботі з електронними майданчиками для оцінювання землі. Доволі часто вони видають просто неймовірні суми.

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Електронний модуль землі із призначенням "селянське фермерське господарство", "для товарного сільськогосподарського виробництва" оцінює просто в шалені суми. Наприклад, нещодавно ділянку у Ковельському районі Волинської області оцінили у 3,3 мільйона гривень. Ясна річ, стільки за землю ніхто не платитиме.

Також відомий випадок, коли у Луцькому районі система оцінила корівник у 22,2 мільйона гривень. За словами власників паїв, земельні угоди відкладаються до того часу, поки їм зможуть дати реальну оцінку вартості.

Середній показник гектара землі в Україні росте. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24