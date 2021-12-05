Детектор їжі: український стартап створив унікальний додаток для виявлення шкідливості продуктів

Кожен покупець хоче знати, наскільки корисна їжа, за яку він платить гроші. Для цього потрібно не лише вміти читати склад товару.

Український стартап Foodstr створив додаток, який показує покупцям користь їжі, яку вони купують. Особливих зусиль від користувачів не потрібно – лише просканувати штрих-код товару.

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Після того, як штрих-код зіскановано, додаток знаходить товар в базі та демонструє висновок. Увесь процес займає лише декілька секунд.

Додаток вже доступний для Android та iOS безкоштовно. Деякі функції додатку розробники планують згодом зробити платними.

Покупці знають, що споживають / Фото з соцмереж