Австралийские фермеры могут похвастаться большим достижением. Им удалось собрать первый урожай пшеницы, удобрением для которой стали использованные батарейки.

В Австралии уже собрали первый урожай пшеницы, при выращивании которой использовали микрочастицы переработанных щелочных батареек.

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Результаты эксперимента оказались положительными, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

Компания Lithium Australia NL совместно с дочерней структурой Envirostream Australia Pty опубликовали результаты полевых испытаний уникальных минеральных удобрений. Они содержат микрочастицы марганца, которые были получены из отработанных щелочных батареек, направленных на утилизацию.

В июне 2020 года компания внесла удобрения из батареек в почву на испытательном полигоне, а сбор урожая завершилось в декабре. Исследования показали хорошее поглощение марганца зерном.

Особенностью удобрений, полученных путем смешивания моноамонийфосфат с металлической пылью, содержащей марганец и цинк, является медленное высвобождение питательных веществ для растений.

Lithium Australia намерена предоставить результаты полевых испытаний производителям удобрений, а также продолжить работу по использованию переработанных аккумуляторных материалов в качестве сырья для комплексных удобрений.

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