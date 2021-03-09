Удобрения из батареек: в Австралии собрали первый уникальный урожай пшеницы
Австралийские фермеры могут похвастаться большим достижением. Им удалось собрать первый урожай пшеницы, удобрением для которой стали использованные батарейки.
Источник:Lithium Australia NL
В Австралии уже собрали первый урожай пшеницы, при выращивании которой использовали микрочастицы переработанных щелочных батареек.
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Результаты эксперимента оказались положительными, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.
Компания Lithium Australia NL совместно с дочерней структурой Envirostream Australia Pty опубликовали результаты полевых испытаний уникальных минеральных удобрений. Они содержат микрочастицы марганца, которые были получены из отработанных щелочных батареек, направленных на утилизацию.
В июне 2020 года компания внесла удобрения из батареек в почву на испытательном полигоне, а сбор урожая завершилось в декабре. Исследования показали хорошее поглощение марганца зерном.
Особенностью удобрений, полученных путем смешивания моноамонийфосфат с металлической пылью, содержащей марганец и цинк, является медленное высвобождение питательных веществ для растений.
Lithium Australia намерена предоставить результаты полевых испытаний производителям удобрений, а также продолжить работу по использованию переработанных аккумуляторных материалов в качестве сырья для комплексных удобрений.
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