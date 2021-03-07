Українські фіктивні компанії експортують зерно фіктивним фірмам за кордон, залишають там валютну виручку, через що Україна має мільярди доларів збитків.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр аграрної політики України Роман Лещенко.

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Міністр зазначив, що Україна втрачає гроші через те, що не відслідковує походження і рух зерна, яке продається за кордон. Така ситуація негативно впливає на загальний стан українського сільського господарства.

Сьогодні агросектор, з точки зору державної підтримки, має нікчемні 4-5 мільярдів доларів. І ми, щоб підтримати малого фермера, щоб дати дотацію на корову, виборюємо ці копійки, – сказав Лещенко. – А гроші лежать у нас просто на землі – тільки треба жорсткий контроль, система оподаткування, відкритий простір даних, мінімізація кількості чиновників, а найголовніше – чітке відслідковування походження товару. Де ти взяв це зерно, яке експортуєш? Ти прийшов до держави відшкодувати ПДВ? Покажи кінцевий хід цього товару.

Корупція в агросекторі

Лещенко під час ефіру також розповів про корупцію на ринку землі.

В Україні зареєстровані 33 мільйони гектарів сільськогосподарського призначення, – називає цифри міністр. – Але лише за 22 мільйони гектарів сплачуються податки. Ще 3 мільйони – особисті селянські господарства. Тобто є ще 8 мільйонів гектарів – це внутрішній офшор в країні, "тіньова" земля, з якої не сплачуються податки.

Земельні схеми

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проаналізувало закони в земельній сфері та виявило найбільш розповсюджені корупційні схеми. Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Корупція у земельній сфері: НАЗК назвало найпоширеніші схеми".