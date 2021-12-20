Дохід від експорту волоських горіхів суттєво знизився: яка причина

Цьогоріч "горіховий" сезон приніс Україні хороший дохід. Щоправда, до торішніх показників ми не дотягнули.

Падіння доходів

Цього року прибуток від експорту волоського горіха склав 98,6 мільйона доларів. Це на цілих 20% менше, аніж було минулого року.

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Об'єм експорту ядра горіха знизився до 26 тисяч тонн, минулого року він склав 36 тисяч тонн. Нелущеного горіха цього року експортували 8,8 тисячі тонн, а торік показник був на рівні 20,8 тисяч тонн.

Однією з головних причин падіння показників стало мито на ввезення горіхів, яке ввела Туреччина. Саме ця країна була основним покупцем нашої продукції.

В структурі експорту горіхів з України останні 3 роки Туреччина посідала перше місце, і на неї припадало в середньому 25% українського експорту ядра волоського горіха та 60% горіха в шкаралупі. За підсумками сезону, що минув, частка Туреччини в експорті ядра впала до 7,5%, в експорті горіха в шкаралупі – до 54%", – додають аналітики.

Втім, зараз велику нестачу горіха відчувають у США, тому Україна має шанс налагодити постачання на нові ринки.