У січні-травні 2021 року Україна експортувала 19 тисяч тонн яєць. У порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період це у 2,6 рази менше.

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Що стосується грошового еквіваленту, то він становить 21,27 мільйона доларів. Це у 2,2 рази менше за минулорічний показник.

Головними покупцями українських яєць стали:

ОАЕ (37,8%)

Латвія (28%)

Ізраїль (8,5%)

Виробники сподіваються, що до кінця року їм вдасться збільшити обсяги постачання товару за кордон.

Українцям не варто сподіватися на сезонне здешевшання сиру. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Традиційного дешевшання сиру в Україні не буде".