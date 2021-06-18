У січні-травні 2021 року Україна експортувала 19 тисяч тонн яєць. У порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період це у 2,6 рази менше.
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Що стосується грошового еквіваленту, то він становить 21,27 мільйона доларів. Це у 2,2 рази менше за минулорічний показник.
Головними покупцями українських яєць стали:
- ОАЕ (37,8%)
- Латвія (28%)
- Ізраїль (8,5%)
Виробники сподіваються, що до кінця року їм вдасться збільшити обсяги постачання товару за кордон.