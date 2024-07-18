Україна допоможе палестинцям пережити голод

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна надає життєво необхідну допомогу невинним мирним жителям. Мешканці Палестини страждають від нестачі продовольства та перебувають під загрозою голоду.

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Через російське вторгнення 70 мільйонів людей у ​​всьому світі опинилися в продовольчій кризі,

– зазначив Єрмак.

За його словами, "Продовольча безпека" – це важливий пункт Формули миру Володимира Зеленського. І Україна спільно з партнерами продовжуємо працювати над конкретними кроками для подолання продовольчої кризи. Ініціатива Президента GrainFromUA має і надалі успішно, безперервно і безпечно реалізовуватися.

Cудно з 1 тисячею тон пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine і вже доставлено в Сектор Газа.

Україна надсилає допомогу вперше

Глава ОП говорить, що ця партія стала першою поставкою до Палестини в межах цієї ініціативи. У найближчі місяці заплановано відправлення інших суден. Загалом у межах ініціативи Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

Україна завжди була й надалі залишатиметься донором продовольчої безпеки для всього світу. За час існування програми Україна постачала продукти харчування першої необхідності для багатьох країн, зокрема для Судану, Ефіопії, Кенії та Ємену. Продовольча безпека є одним із важливих пунктів Формули миру, і я закликаю всі країни приєднатися до наших колективних зусиль для її досягнення,

– зазначив Єрмак.

Також він додав, що Україна продовжує дотримуватися своїх зобов'язань щодо підтримання країн, які цього потребують, і демонструє свою солідарність і відповідальність за глобальну продовольчу безпеку.