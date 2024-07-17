Соя вже була на судні

У рамках досудового розслідування детективи БЕБ в Одеській області викрили спробу вивезти необліковану сою до Туреччини через Ренійський морський порт. У підприємства були відсутні відповідні документи щодо походження сільськогосподарської продукції.

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На момент проведення обшуку частина сої вже була завантажена на судно. Завдяки оперативним діям детективів було припинено експортне митне оформлення необлікованої сільськогосподарської продукції. Слідчі встановили, що підприємство не має первинних фінансово-господарських документів щодо походження сої.

Відповідно, службові особи підприємства, шляхом надання в податковій звітності неправдивих відомостей, ухилились від сплати податку на прибуток на суму 15,3 мільйона гривень. Одному з директорів підприємства, який безпосередньо відповідав за формування та подання податкової звітності, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Важливо Наразі до Державного бюджету вже повернули 15,3 мільйона гривень.