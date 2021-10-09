"Дороги гурманів": в Україні створили інтерактивну карту крафтових виробників

Знайти крафтового виробника улюбленої їжі стало легше. Карта "Дороги гурманів" дозволить дізнатися про всіх крафтових виробників поблизу вас.

Гастрогід "Дороги гурманів" покликаний допомогти мандрівникам познайомитись з їжею у місці її виробництва, а виробникам – знайти нових поціновувачів крафтової продукції.

Цікаво BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

У кожній локації, яка позначена на карті, мандрівники можуть домовитися про екскурсію та дегустацію. Таким чином поїздка може запам'ятатися не лише візуальним колоритом, а й яскравими смаками.

Інтерактивна гастрономічна карта України доступна за посиланням. Додати крафтового виробника на особливу карту України може кожен охочий.

У крафтових виробників можна купити м’ясо, пиво, устриці, вино, яйця, овочі, фрукти, хліб та інші продукти. Подорожувати Україною можна смачно!

Українські аграрії очікують рекордного врожаю. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24