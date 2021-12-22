Дорогі овочі: на скільки і чому виросла ціна

Інфляція в Україні та несприятливі погодні умови для вирощування овочів – головні причини подорожчання борщового набору одразу в 2,6 рази.

Так вважає президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник.

Типова ситуація Свинина подорожчає: "святкові" ціни наближаються

Складні погодні умови для овочівників тривали протягом сезону. Це вплинуло на якість продукції і, як наслідок, на її здатність зберігатися. Крім того, здорожчали складові виробництва овочів, які, до речі, будуть дорожчати й надалі. Мова йде про електроенергію, добрива, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали... Все це, в сукупності з меншим валовим збиранням врожаю, призвело до підвищення цін на овочі, – сказав Баштанник в ефірі UA: Перший.

Світова проблема

На думку експерта, ще один важливий фактор, який вплинув на ціни, – здорожчання послуг світової логістики – як наземної, так і морської. Це суттєво ускладнює можливість заміщення певних дорогих українських категорій овочів більш дешевшим імпортом, як це відбувалося раніше. Скажімо, зараз імпортувати цибулю з Узбекистану чи Таджикистану набагато дорожче, ніж у попередні роки.

Характеристика українських фермерів

Президент УПОА також прокоментував дії аграріїв, які зараз не реалізують овочі, очікуючи вищої ціни.

Важливо! Ціна молока: чи варто чекати зниження

Така поведінка є характеристикою українського фермера, який бачить зростання цін на сьогодні та вважає, що вони будуть зростати й надалі, – каже Тарас Баштанник. – Але дуже часто це грає злий жарт з виробниками, адже якість зберігання овочів в Україні не найкраща через брак потужностей з тривалого зберігання. Тому, коли наші фермери закладають, наприклад, моркву на зберігання в жовтні, то вона може якісно зберігатися до лютого. Потім її починають масово "викидати" на ринок і ціна, зрозуміло, на цьому тлі знижується.

Зверніть увагу!