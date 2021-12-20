Невтішна стабільність

Середня ціна молока-сировини перебуває на рівні 10,5 – 11 гривень. Цей показник буде триматися як мінімум до середини січня 2022 року.

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Через подорожчання енергоносіїв ціна кінцевого продукту зростає, але глобального зменшення попиту наразі немає. Виробники також прийняли високі ціни сировини.

Чи подешевшає молоко в майбутньому – залежить від багатьох факторів. Наразі експерти не поспішають будувати оптимістичні прогнози, адже особливих передумов для цього не виникає.

Раніше повідомлялося, що вартість усіх молочних продуктів невпинно зростає. Якщо покупці знизять попит – галузь матиме великі проблеми.