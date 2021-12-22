Так считает президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.

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Сложные погодные условия для овощеводов продолжались в течение сезона. Это повлияло на качество продукции и, как следствие, на ее способность к хранению. Кроме того, подорожали составляющие производства овощей, которые, кстати, будут дорожать и дальше. Речь идет об электроэнергии, удобрениях, средствах защиты растений, горюче-смазочных материалах... Все это, в совокупности с уменьшением валового урожая, привело к повышению цен на овощи, – сказал Баштанник в эфире UA: Первый.

Мировая проблема

По мнению эксперта, еще один важный фактор, который повлиял на цены – удорожание услуг мировой логистики – как наземной, так и морской. Это существенно усложняет возможность замещения определенных дорогостоящих украинских категорий овощей более дешевым импортом, как это происходило ранее. Скажем, сейчас импортировать лук из Узбекистана или Таджикистана гораздо дороже, чем в предыдущие годы.

Характеристика украинских фермеров

Президент УПОА также прокомментировал действия аграриев, которые сейчас не реализуют овощи, ожидая более высокой цены.

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Такое поведение является характеристикой украинского фермера, который сегодня видит рост цен и считает, что они будут расти и дальше, – говорит Тарас Баштанник. – Но очень часто это играет злую шутку с производителями, ведь качество хранения овощей в Украине не самое лучшее из-за нехватки мощностей по длительному хранению. Поэтому, когда наши фермеры закладывают, например, морковь на хранение в октябре, она может качественно храниться до февраля. Потом ее начинают массово "выбрасывать" на рынок и цена, разумеется, на этом фоне снижается.