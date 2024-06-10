Чи подорожчають продукти в Україні
Під час розмови з 24 Каналом експерт Олег Пендзин розповів, що зростання тариф на світло з 1 червня для побутових споживачів ніяк не вплине на вартість продовольчого кошика.
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Водночас він додає, що з червня виросли ціни також й для бізнесу. Тож це дійсно буде певним драйвером для росту цін фактично на все.
З 1 червня НКРЕКП підвищило прайскепи. Тобто максимальні ціни на електрику для промисловості під час пікових навантажень зросли з 7,5 до 9 гривень за кіловат, а в день – з 3 до 5,6 гривні за кіловат.
Максимальні граничні ціни на добу для бізнесу з 1 червня
- З 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривень за мегават-годину (було 3 000 гривень за мегават-годину).
- З 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину (було з 07:00 до 08:00 – 5 600 гривень за мегават-годину).
- З 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину (було 7 500 гривень за мегават-годину).
- Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 гривень за мегават-годину.
Ситуація з цінами на сезонні фрукти
Пендзин додав, що зараз ціни за кілограм полуниці та черешні дорожчі, ніж минулого року в аналогічний період – десь на 30%.
У нас ранні ягоди зазвичай закуповуються або з Закарпаття, або з південних областей. Втім на сьогодні є велика проблема, яка пов'язана з логістикою. Блокпости, мобілізація та інше призводять до того, що транспортні засоби перевезення простоюють і їх немає кому водити,
– каже експерт.
- Ввартість полуниці коливається від 40 до 70 гривень – оптові ціни почали знижуватися через зростання пропозиції.
- Виноград коштує десь в середньому 218 гривень за кілограм,
- А кілограм черешні можна знайти від 100 до 140 гривень за кілограм.
Як великі продуктові мережі нарощують енергонезалежність
Продуктовий ритейл в Україні посилює програми енергонезалежності, передає "Інтерфакс-Україна".
Обладнання, яке було придбане під час блекауту у 2022 році, на сьогодні забезпечує роботу магазинів під час аварійних та планових відключень світла.
- Наприклад, "Auchan Україна" у 2022 році закупив генератори для всіх магазинів мережі.
У разі відключення електроенергії до 10 годин намагаємося підтримувати пункти незламності під час усього часу відключень,
– зауважує директор з продажу Auchan Сергій Федоровічев.
- Магазини NOVUS заздалегідь впровадила програму енергоефективності й енергонезалежності. Тепер продукти вчасно доставляють та зберігають в правильних температурних умовах.
- Майже всі магазини Varus, за словами заступника директора з операційної діяльності Світлани Карпенко, мають генератори. Це забезпечує базові потреби у світлі й роботі кас.
- Як повідомили у пресслужбі мережі "КОЛО", вже понад 2 роки реалізується низка заходів з організації безперебійної роботи мережі в умовах тривалих відключень електроенергії – у період вимкнення світла магазини живляться від генераторів або станцій ДБЖ (джерел безперебійного живлення).