Чи подорожчають продукти в Україні

Під час розмови з 24 Каналом експерт Олег Пендзин розповів, що зростання тариф на світло з 1 червня для побутових споживачів ніяк не вплине на вартість продовольчого кошика.

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Водночас він додає, що з червня виросли ціни також й для бізнесу. Тож це дійсно буде певним драйвером для росту цін фактично на все.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу З 1 червня НКРЕКП підвищило прайскепи. Тобто максимальні ціни на електрику для промисловості під час пікових навантажень зросли з 7,5 до 9 гривень за кіловат, а в день – з 3 до 5,6 гривні за кіловат.

Максимальні граничні ціни на добу для бізнесу з 1 червня

З 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривень за мегават-годину (було 3 000 гривень за мегават-годину).

З 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину (було з 07:00 до 08:00 – 5 600 гривень за мегават-годину).

З 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину (було 7 500 гривень за мегават-годину).

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 гривень за мегават-годину.

Ситуація з цінами на сезонні фрукти

Пендзин додав, що зараз ціни за кілограм полуниці та черешні дорожчі, ніж минулого року в аналогічний період – десь на 30%.

У нас ранні ягоди зазвичай закуповуються або з Закарпаття, або з південних областей. Втім на сьогодні є велика проблема, яка пов'язана з логістикою. Блокпости, мобілізація та інше призводять до того, що транспортні засоби перевезення простоюють і їх немає кому водити,

– каже експерт.

Ввартість полуниці коливається від 40 до 70 гривень – оптові ціни почали знижуватися через зростання пропозиції.

– оптові ціни почали знижуватися через зростання пропозиції. Виноград коштує десь в середньому 218 гривень за кілограм,

А кілограм черешні можна знайти від 100 до 140 гривень за кілограм.

Як великі продуктові мережі нарощують енергонезалежність

Продуктовий ритейл в Україні посилює програми енергонезалежності, передає "Інтерфакс-Україна".

Обладнання, яке було придбане під час блекауту у 2022 році, на сьогодні забезпечує роботу магазинів під час аварійних та планових відключень світла.

Наприклад, "Auchan Україна" у 2022 році закупив генератори для всіх магазинів мережі.

У разі відключення електроенергії до 10 годин намагаємося підтримувати пункти незламності під час усього часу відключень,

– зауважує директор з продажу Auchan Сергій Федоровічев.