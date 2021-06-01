Дощі нищать урожай полуниці: як це вплине на ціни

Схоже на те, що дуже високого урожаю полуниці, який аналітики прогнозували в 2021 році, не буде. Свої корективи внесли погодні умови.

Україною пройшли затяжні дощі, а прогноз погоди на найближчі дні втішних новин не повідомляє.

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Велика вологість призводить до численних хвороб ягідних культур. При цьому обробки засобами захисту виявляються неефективними, тому що дощі йдуть практично постійно.

У багатьох фермерів ягода, яка дозріває, практично перебуває у воді, тому збирати її неможливо. Окрім того, зібраний урожай має вкрай низьку транспортабельність та якість.

Таким чином, ціна ягоди через всі ці фактори буде триматися на високому рівні.

Ціна полуниці цього року рекордна. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24