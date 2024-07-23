Дунайському пароплавству потрібна підтримка

Генеральний директор держпідприємства Дмитро Москаленко наголосив, що компанія, якою він керує, повністю державна. Вона працює повністю в білу та нічого не оптимізує.

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Навіть наша офшорна компанія є податковим агентом України. Якщо держава зацікавлена отримувати податки з перевезень агропродукції, потрібно сприяти завантаженню державного флоту,

– наголосив керівник підприємства.

Також Москаленко підкреслив, що упродовж 2022 – 2024 років ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" сплачувало 7,5 євро податків з кожної тони вантажів. Щоб ця практика зберігалася і надалі, очільник підприємства закликає Кабінет Міністрів внести зміни у постанову №581, які б запровадили знижку на залізничні перевезення до Ізмаїлу. Джерелом компенсації цих витрат для Укрзалізниці у такому випадку стане збільшення податків з річкових перевезень флотом УДП.

Ба більше, Москаленко наполягає на прискоренні створення наглядової ради підприємства, щоб отримати доступ до міжнародного фінансування на модернізацію флоту. А також погодити зміни до фінансового плану, щоб підприємство могло позбавлятись десятків тисяч тонн металобрухту.

Важливо За його словами, це мільйони гривень податків плюс кошти на модернізацію, тобто створення сучасного значно менш витратного флоту.