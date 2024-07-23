Дунайському пароплавству потрібна підтримка
Генеральний директор держпідприємства Дмитро Москаленко наголосив, що компанія, якою він керує, повністю державна. Вона працює повністю в білу та нічого не оптимізує.
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Навіть наша офшорна компанія є податковим агентом України. Якщо держава зацікавлена отримувати податки з перевезень агропродукції, потрібно сприяти завантаженню державного флоту,
– наголосив керівник підприємства.
Також Москаленко підкреслив, що упродовж 2022 – 2024 років ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" сплачувало 7,5 євро податків з кожної тони вантажів. Щоб ця практика зберігалася і надалі, очільник підприємства закликає Кабінет Міністрів внести зміни у постанову №581, які б запровадили знижку на залізничні перевезення до Ізмаїлу. Джерелом компенсації цих витрат для Укрзалізниці у такому випадку стане збільшення податків з річкових перевезень флотом УДП.
Ба більше, Москаленко наполягає на прискоренні створення наглядової ради підприємства, щоб отримати доступ до міжнародного фінансування на модернізацію флоту. А також погодити зміни до фінансового плану, щоб підприємство могло позбавлятись десятків тисяч тонн металобрухту.