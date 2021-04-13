Джин на основі молока: у Фінляндії виготовили надзвичайний напій

Фінська компанія Arctic Blue Beverages, яка виготовляє джин, цього тижня запустила новий продукт — джин з додаванням веганського вівсяного молока.

На створення продукту частково надихнув член правління Arctic Blue Туомас Кукконен, який є колишнім генеральним директором фінської вівсяної компанії.

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Новий продукт називається Arctic Blue Oat. Він виготовляється з органічного рослинного молока, що містить лише воду та овес, а також не має у складі глютену. Для виготовлення лікеру вівсяне молоко поєднують із ремісничим джином зі східної Фінляндії.

Спочатку Arctic Blue Oat буде доступний на фінському ринку протягом найближчих кількох місяців. Пізніше його продажі розповсюдяться на інші країни.

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