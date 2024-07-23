Український експорт зріс
Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов повідомив, що за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами шести місяців 2024 року складає 64%, передає 24 Канал.
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За його словами, основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони – країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2024 року їх сумарна частка склала майже 94 % вартості українського експорту сільгосппродукції.
При цьому спостерігається нарощування поставок до Євросоюзу, який третій рік поспіль виступає головним ринком збуту, а також Африки, тоді як експорт продовольства в Азію знижується,
– зазначив Микола Пугачов.
Утримуючи позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції від початку повномасштабної агресії Росії на території нашої держави, країни – члени Європейського Союзу за січень-червень 2024 року закупили понад 50 % українського продовольства – на 6285 мільйонів доларів, на 4 % перевищивши показник за відповідний період минулого року.
За І півріччя 2024 року країни Азії закупили українського продовольства на 3909 мільйонів доларів, що на 9 % менше, ніж за відповідний період 2023 року. Частка Азії за цей період склала понад 31 % від загального експорту аграрної продукції.
Обсяги експорту до країн Африки становили 1475 мільйонів доларів, перевищивши торішній показник у 1,7 разу. Частка цього регіону дорівнювала 12 % від загального експорту аграрної продукції з України.
Куди Україна експортувала найбільше
Микола Пугачов повідомив, що за результатами І півріччя 2024 року рейтинг країн – імпортерів вітчизняної агропродукції зі значним відривом очолює Іспанія, якій було продано аграрної сировини і готових продуктів на суму 1518 мільйонів доларів. Це забезпечило їй частку в 12 % у географічній структурі нашого експорту.
Другу позицію, як і за підсумками всього минулого року, здійснивши закупівлі на суму 946 мільйонів доларів, утримує Китай, частка якого склала приблизно 8 %.
Туреччина, яка за обсягами закупівель українського продовольства традиційно входить до трійки лідерів, забезпечила собі звичне третє місце, імпортувавши агропродукції на суму у 926 мільйонів доларів, тобто понад 7 % від загальної вартості.
Значну виручку українські експортери отримали також з
- Єгипту (910 мільйонів доларів),
- Нідерландів (831 мільйонів доларів),
- Польщі (733 мільйонів доларів),
- Італії (632 мільйонів доларів),
- Румунії (582 мільйонів доларів),
- Німеччини (471 мільйонів доларів) та
- Індії (351 мільйонів доларів).
Визначальними групами продукції в товарній структурі аграрного експорту України, як і раніше, виступають
- зернові культури (5264 мільйонів доларів),
- олії та жири (3079 мільйонів доларів),
- олійні культури (1061 мільйонів доларів),
- залишки і відходи харчової промисловості (821 мільйонів доларів),
- м'ясо та субпродукти (505 мільйонів доларів).