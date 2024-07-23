Український експорт зріс

Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов повідомив, що за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами шести місяців 2024 року складає 64%, передає 24 Канал.

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За його словами, основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони – країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2024 року їх сумарна частка склала майже 94 % вартості українського експорту сільгосппродукції.

При цьому спостерігається нарощування поставок до Євросоюзу, який третій рік поспіль виступає головним ринком збуту, а також Африки, тоді як експорт продовольства в Азію знижується,

– зазначив Микола Пугачов.

Утримуючи позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції від початку повномасштабної агресії Росії на території нашої держави, країни – члени Європейського Союзу за січень-червень 2024 року закупили понад 50 % українського продовольства – на 6285 мільйонів доларів, на 4 % перевищивши показник за відповідний період минулого року.

За І півріччя 2024 року країни Азії закупили українського продовольства на 3909 мільйонів доларів, що на 9 % менше, ніж за відповідний період 2023 року. Частка Азії за цей період склала понад 31 % від загального експорту аграрної продукції.

Обсяги експорту до країн Африки становили 1475 мільйонів доларів, перевищивши торішній показник у 1,7 разу. Частка цього регіону дорівнювала 12 % від загального експорту аграрної продукції з України.

Куди Україна експортувала найбільше

Микола Пугачов повідомив, що за результатами І півріччя 2024 року рейтинг країн – імпортерів вітчизняної агропродукції зі значним відривом очолює Іспанія, якій було продано аграрної сировини і готових продуктів на суму 1518 мільйонів доларів. Це забезпечило їй частку в 12 % у географічній структурі нашого експорту.

Другу позицію, як і за підсумками всього минулого року, здійснивши закупівлі на суму 946 мільйонів доларів, утримує Китай, частка якого склала приблизно 8 %.

Туреччина, яка за обсягами закупівель українського продовольства традиційно входить до трійки лідерів, забезпечила собі звичне третє місце, імпортувавши агропродукції на суму у 926 мільйонів доларів, тобто понад 7 % від загальної вартості.

Значну виручку українські експортери отримали також з

Єгипту (910 мільйонів доларів),

Нідерландів (831 мільйонів доларів),

Польщі (733 мільйонів доларів),

Італії (632 мільйонів доларів),

Румунії (582 мільйонів доларів),

Німеччини (471 мільйонів доларів) та

Індії (351 мільйонів доларів).

Цікаво! Сумарно ці 10 країн забезпечили Україні 63 % доходів від зарубіжних поставок продукції агропромислового комплексу у І півріччі 2024 року.

Визначальними групами продукції в товарній структурі аграрного експорту України, як і раніше, виступають