Україна збільшила експорт агропродукції

Аналітики повідомляють про зростання експорту м'яса і субпродуктів – 505 мільйонів доларів (+ 15 %) при обсязі в 237 тисяч тонн (+ 5 %). Це стало можливим завдяки збільшенню продажів на зовнішніх ринках м'яса птиці – 226 тисяч тонн (на 6 %) вартістю 463 мільйонів доларів (на 18 %). Звертає на себе увагу нарощування експортних продажів ковбас до 2,8 мільйонів доларів (+ 57 %), а також готових і консервованих м'ясних продуктів – 23,9 мільйона доларів (+ 146 %).

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Незначно збільшились (на 3 %) доходи від збуту за рубежем українських молокопродуктів, знаходячись на рівні майже 98 мільйонів доларів В розрізі основних товарних позицій тут виділялись: сухе та згущене молоко – 40 мільйонів доларів (+ 8 %), сири – 24 мільйони доларів (+ 29 %), масло і молочні пасти – 16 мільйонів доларів (- 37 %). Загальний експорт молочних продуктів в кількісних обсягах теж зріс, перевищуючи 50 тисяч тонн. Продовжується позитивна динаміка стосовно морозива – 7,3 тисяч тонн на суму 24,5 мільйонів доларів, підсумкове збільшення орієнтовно на третину.

В експорті яєць склалась цікава ситуація, адже його зростання в натуральному виразі до 33 тисяч тонн (на 27 %) супроводжувалось зниженням виручки (34 мільйонів доларів, — 3 %) внаслідок зменшення цін – 1022 дол/т або 26572 дол/контейнер 26 т.

Відчутно вдалось покращити продажі меду на міжнародному ринку, що сягнули 48 тисяч тонн (+ 95 %) і принесли більше 91 мільйонів доларів (+ 52 %) виручки. Однак несприятливим фактором для солодкого продукту стало чергове зменшення вартості 1 тонни, яка в середньому становить цьогоріч 1900 дол.

Робити висновки щодо овочевих культур в даний час зарано, але за результатами шести місяців нинішнього року помітно підвищились доходи експортерів цибулі й часнику (2,3 мільйонів доларів, у понад 100 разів) та заморожених овочів – майже вдвічі, до 5 мільйонів доларів Разом з тим, багатократно зростає експорт консервованих томатів – 20 мільйонів доларів (у понад 20 разів). Більшою стала виручка й від зовнішніх продажів консервованих незаморожених овочів – 7 мільйонів доларів (+ 33 %).

Важливо Плодово-ягідна продукція принесла експортерам відразу наполовину більше доходів у порівнянні з 2023 роком, а саме 143 мільйонів доларів Основними товарними позиціями в даній групі залишаються волоські горіхи (55 мільйонів доларів), заморожені ягоди і фрукти (54 мільйонів доларів), зерняткові культури (15 мільйонів доларів). Ці продукти також продемонстрували збільшення продажів в кількісному виразі: волоські горіхи – 19 тисяч тонн (+ 44 %), заморожені плоди – 38 тисяч тонн (+ 35 %), яблука і груші – 28 тисяч тонн (+ 23 %).

Експорт солодощів та борошна теж зростає

Паралельно вдалось покращити вартісні показники для варення, желе й мармеладу – 9 мільйонів доларів (+ 65 %), консервованої плодово-ягідної продукції – 6 мільйонів доларів (+ 20 %), соків – 97 мільйонів доларів (+ 61 %).

Продовжуються коливання експорту пшеничного борошна, якого в першому півріччі поточного року вивезено менше – 37 тисяч тонн (- 55 %) на суму 10 мільйонів доларів (- 60 %). Натомість українські макаронні вироби стали користуватись ще більшим попитом за рубежем – 14 тисяч тонн (+ 40 %) при виручці у 30 мільйонів доларів (+ 30 %).

У 2024 році триває подальше зростання показників експорту всіх груп солодощів, зокрема кондитерських виробів з цукру – 44 тисяч тонн (+ 10 %) вартістю 99 мільйонів доларів (+ 18 %). Какао-продуктів і шоколаду реалізовано на міжнародному ринку в обсязі 25 тисяч тонн (+ 17 %) на суму 97 мільйонів доларів (+ 38 %), а хлібобулочних кондитерських виробів – 48 тисяч тонн (+ 25 %) при виручці 119 мільйонів доларів (+ 32 %).

Попри триваючу третій рік повномасштабну війну, експорт продуктів з доданою вартістю в абсолютній більшості товарних найменувань рослинного (овочева і плодово-ягідна продукція), тваринного походження (м'ясна, молочна група, яйця, мед), а також цукру, солодощів і виробів з тіста характеризується зростаючими показниками. Втім, подальше зниження цін на мед, яйця і заморожені ягоди не дозволяє профільним експортерам автоматично отримувати більшу виручку.