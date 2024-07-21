Озвучили очікування щодо інфляції

Нацбанк опублікував інформацію, згідно з якою у липні банкіри прогнозують інфляцію на рівні 8,7%. Це трохи нижче, ніж попередній прогноз за квітень, коли спеціалісти прогнозували 9,3%.

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Крім того, фінансові аналітики очікують зростання цін на 7,1 відсотка (останні дані за червень).

Населення прогнозує інфляцію 7,9 відсотка (дані за червень). Керівники підприємств чекають зростання цін на 9,0 відсотків (дані за травень).

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