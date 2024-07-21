Озвучили очікування щодо інфляції
Нацбанк опублікував інформацію, згідно з якою у липні банкіри прогнозують інфляцію на рівні 8,7%. Це трохи нижче, ніж попередній прогноз за квітень, коли спеціалісти прогнозували 9,3%.
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Крім того, фінансові аналітики очікують зростання цін на 7,1 відсотка (останні дані за червень).
Населення прогнозує інфляцію 7,9 відсотка (дані за червень). Керівники підприємств чекають зростання цін на 9,0 відсотків (дані за травень).
Гривня поступово знецінюється: що буде з імпортом
- Падіння гривні вплинуло на купівельну спроможність українців та імпортні товари.
- Зростання споживчих цін пов'язане зі слабкістю гривні та може призвести до подальшого зростання цін на імпортні товари.
- Очікується зростання цін на пальне, що викликане переглядом акцизів та потребою урівняти ціни з європейськими рівнями.
- Тиск на ціни також збільшиться через можливі нові тарифи на воду та опалення.