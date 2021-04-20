Експорт кукурудзи: хто ключовий покупець українського продукту

Головним покупцем української кукурудзи на даний момент є Китай. У першій половині поточного маркетингового року ця країна купила 7 мільйонів тонн кукурудзи.

У березні поточного року на ринок КНР було поставлено близько 1,3 мільйона тонн кукурудзи з України. Це 48% всього експортного обсягу української зернової в зазначеному місяці і на 56% перевершує показник аналогічного місяця сезоном раніше.

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В березні 2021 року Китай імпортував 1,9 мільйона тонн кукурудзи. Таким чином, закупівлі зернової у звітному місяці на 66% були забезпечені українською кукурудзою.

Сумарно в жовтні-березні 2020/21 маркетингового року з України на зовнішні ринки було поставлено близько 15,9 мільйона тонн кукурудзи (-26% до показника 2019/20 МР), з яких 44% було відвантажено в Китай.

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