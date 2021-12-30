Експорт меду з України: хто і скільки купляє

Цьогоріч експорт українського меду помітно знизився, незважаючи на те, що попит на медову продукцію у багатьох країнах Європи залишився на високому рівні.

У січні – жовтні 2021 року експорт меду з України склав 40,9 тисяч тонн, тоді як за аналогічний період-2020 сягнув рекордної цифри – понад 80 тисяч тонн. Про це свідчать дані Держстату України.

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За підсумками 2021 року, експорт може скласти близько 50 тисяч тонн, що трохи більше 60% від показника попереднього року, – каже Валерій Курейко, бджоляр із 40-річним досвідом та співвласник ТМ "Знатний Мед".

Експорт українського меду суттєво зменшився, попри позитивні для продажів фактори: скорочення медозборів у багатьох країнах Європи, підвищений попит на натуральну продукцію та збільшення експортної вартості меду – з 1,8 до 2,37 доларів. Для бджолярів у 2021 році пріоритетом став внутрішній ринок.

Причини зменшення експорту

Однією з основних причин скорочення експорту в 2021 році є підвищення цін та збільшення попиту на ринку України. У цій ситуації багато пасічників почали продавати мед внутрішньому споживачу. Як наслідок, внутрішнє споживання меду збільшилося і перевищило обсяги експорту, – пояснює Курейко.

Обсяги експорту меду з України

(січень – жовтень-2021, тисячі тонн)