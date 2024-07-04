Експорт продовжує зростати

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що експортні угоди за 6 місяців принесли 19,5 мільярдів доларів – так само, як і у першому півріччі 2023 року.

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Нарощування фізичних обсягів експорту українських товарів у першу чергу відбулося завдяки стабільній роботі українського морського коридору. Крім того, бізнес за підтримки уряду зміг розширити й інші логістичні маршрути. Все це дало приріст фізичних обсягів експорту на 35%,

– розповіла Свириденко.

Проте, за її словами, виручка експортерів на тлі зростання ваги проданих товарів залишилась на рівні минулого року. Це пояснюється тим, що за рік суттєво знизились світові ціни на основні експортні товари, які продають за кордон українські виробники.

Міністерка додала, що позитивною тенденцією стало зменшення експорту сировини й поступове збільшення обсягів експорту переробки. У минулому маркетинговому році, за її словами, Україна експортувала насіння соняшнику на 86,3% менше, ніж рік тому. Натомість суттєво зросли обсяги експорту соняшникової олії.

Коли обсяги експорту були найбільші

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка розповів, що найбільші обсяги експорту були у квітні та травні. Саме в цей час аграрії активно експортували продукцію врожаю минулого року. Експорт української продукції у червні становив 9,7 мільйонів тонн на суму 2,7 мільярда доларів. У порівнянні з травнем скорочення становить -18,4% у грошах і -20,2% в обсягах.

Важливо! Як пояснює Качка, експорт у червні скоротився через те, що зменшилось вивезення агропродукції. Кукурудзи експортували на 23,7% менше, ніж у травні, пшениці – на 40,8%, олії – на 37,8%. Це свідчить про те, що в експортерів закінчуються запаси врожаю минулого року.

У першій десятці найбільш популярних товарів українського експорту у червні зберігалась стабільна ситуація. Обсяги продажів руди у порівнянні із травнем скоротились на 1,5%, до 239 мільйонів доларів, натомість на 7%, до 79 мільйонів доларів, збільшився експорт плоского прокату. На 3,5% зменшились обсяги продажів м’яса птиці — до 79 мільйонів доларів, проте експорт сої зріс на 45% — до 66 мільйонів доларів,

– пояснив Качка.

За його словами, імпорт товарів в Україну в червні зменшився на 5,6% і становив 4,8 мільярда доларів.