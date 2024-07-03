Україна інтегрується у транспортну систему Європи

У Мінінфраструктури зазначили, що у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якої очікується подальше продовження транспортного безвізу з Норвегією.

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У відомстві також додали, що транспортний безвіз допоможе Україні збільшувати обсяги вантажоперевезень та інтегруватись у європейську і світову транспортну систему.

Наша мета та завдання – забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн,

– говорить заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Лібералізація вантажних перевезень з Норвегією можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Вперше Україна та Норвегія домовилися про транспортний безвіз у серпні минулого року терміном до 30 червня 2024 року.