У поточному році ріпчаста цибуля користується великим попитом на експортному ринку.

Експорт ріпчастої половини у сезоні 2020/2021 досяг найвищого показника як мінімум за останні 5 років.

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З липня по грудень Україні вдалося експортувати майже 14 тисяч тонн ріпчастої цибулі. Попередній рекорд на рівні 13 тисяч тонн було поставлено у 2018 році, а в інші сезони показник коливався від 3 до 9 тисяч тонн.

Таким чином, зараз Україна може встановити п’ятирічний рекорд експорту. Але цього може бути замало, щоб позитивно вплинути на ціну всередині країни, адже українські виробники почали експортувати продукцію переважно через те, що ціна всередині України обвалилася і є найнижчої у Східній Європі.

В Україні зараз основним критерієм ціноутворення на ринку цибулі ріпчастої виступає якість продукції. При цьому обсяги цибулі низької якості в сховищах досі високі, і пропонується ця продукція за вкрай низькою ціною – від 0,07 долара за кілограм. Водночас за якісну цибулю покупці в Україні готові вже платити вдвічі більше – тобто до 0,14 долара за кілограм, але виробники поки вважають за краще утримувати такі партії в сховищах в надії на більш істотне зростання цін в кінці сезону, – зазначають експерти.

Експортний прибуток України становить близько 50 мільярдів доларів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна заробляє на експорті 50 мільярдів доларів на рік: чим та з ким торгуємо".