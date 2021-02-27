В текущем году репчатый лук пользуется большим спросом на экспортном рынке.

Экспорт репчатого половины в сезоне 2020/2021 достиг самого высокого показателя как минимум за последние 5 лет.

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С июля по декабрь Украине удалось экспортировать почти 14 тысяч тонн репчатого лука. Предыдущий рекорд на уровне 13 тисяч тонн было достигнут в 2018 году, а в другие сезоны показатель колебался от 3 до 9 тысяч тонн.

Таким образом, сейчас Украина может установить пятилетний рекорд экспорта. Но этого может быть недостаточно, чтобы положительно повлиять на цену внутри страны, ведь украинские производители начали экспортировать продукцию главным образом потому, что цена внутри Украины обвалилась и является самой низкой в Восточной Европе.

В Украине сейчас основным критерием ценообразования на рынке лука репчатого выступает качество продукции. При этом объемы лука низкого качества в хранилищах до сих пор высоки, и предлагается эта продукция по крайне низкой цене – от 0,07 доллара за килограмм. В то же время за качественный лук покупатели в Украине готовы уже платить вдвое больше – то есть до 0,14 доллара за килограмм, но производители пока предпочитают содержать следующие партии в хранилищах в надежде на более существенный рост цен в конце сезона, – отмечают эксперты.

Экспортная прибыль Украины составляет около 50 миллиардов долларов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина зарабатывает на экспорте 50 миллиардов долларов в год: чем и с кем торгуем".