Цьогоріч експорт українського борошна не надто потішив об'ємами.

У період з 1 липня по 23 грудня Україна експортувала майже 25 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур. Це майже на 5 мільйонів тонн менше в порівнянні з минулорічним показником, повідомляє Державна митна служба України.

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З початку сезону українські аграрії експортували 12,29 мільйонів тонн пшениці, що на 2 мільони тонн менше, аніж минулого року.

Що стосується борошна, то експорт цього продукту склав лише 75 тисяч тонн, що аж на 108 тисяч тонн менше минулорічного показника.

Жита експортували 1,7 тисяч тонн (-3,3 тисячі тонн), і кукурудзи – 8,34 мільйона тонн (2,64 мільйони тонн).

Ріст показав лише експорт ячменю – 3,75 мільйонів тонн, що на 45 тисяч тонн більше показника-2019.