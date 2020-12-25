В этом году экспорт украинской муки не слишком порадовал объемами.

В период с 1 июля по 23 декабря Украина экспортировала почти 25 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти на 5 миллионов тонн меньше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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С начала сезона украинские аграрии экспортировали 12,29 миллионов тонн пшеницы, что на 2 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году.

Что касается муки, то экспорт этого продукта составил лишь 75 тысяч тонн, что на целых 108 тысяч тонн меньше прошлогоднего показателя.

Ржи экспортировали 1,7 тысяч тонн (-3,3 тысячи тонн), а кукурузы – 8,34 миллиона тонн (-2,64 миллиона тонн).

Рост показал лишь экспорт ячменя – 3,75 миллиона тонн, что на 45 тысяч тонн больше показателя-2019.