Експорт ягід: скільки заробили українські садівники

Вирощування ягід є дуже перспективним напрямком в Україні. Вже зараз ми входимо в двадцятку найбільших експортерів свіжих ягід у світі.

Як повідомила віцепрезидентка НААН України Ануш Балян, незважаючи на пандемію українські експортери плодів та ягід заробили на закордонних ринках понад 238 мільйонів доларів.

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Українська ягода дає нам шикарні експортні перспективи. Бо лише за чотири місяці минулого року експорт заморожених ягід з України зріс на 20%. Так, експорт суниці садової у 2020 році зріс вдвічі, замороженої малини – на 40%, а замороженої чорниці – зберіг попередні позиції, – зазначила вона.

Головними покупцями української суниці зараз є Польща, Німеччина, Чехія та Китай. Експорт замороженої чорниці у Піднебесну вже подолав позначку у 10 мільйонів доларів.

Також зросли інтервенції на ринки і української лохини – в середньому на 26,5% на рік, що є дуже хорошим показником.

Українські вчені хочуть вдосконалити процес вирощування лохини. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24