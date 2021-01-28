У 2020 році українські експортери плодів та ягід досягнули другого показника в історії, але до рекорду не дійшли.

Джерело: Українська асоціація аграрного експорту

У 2020 році українські експортери плодів і ягід отримали від продажів на зовнішніх ринках виручку в розмірі 238 мільйонів доларів. Це на 8 % менше, ніж було у рекордному 2019-му році. Загалом показник-2020 став другим в історії України.

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Найбільші доходи надійшли від збуту заморожених плодів і ягід (111 мільйонів), волоських горіхів у шкаралупі та без (98 мільйонів), яблук і груш (10 мільйонів), при цьому спільна частка цих товарних груп в експорті плодово-ягідної продукції становила 92%.

Основними покупцями українських фруктів, ягід та горіхів у 2020 році стали Польща, Франція, Німеччина, Нідерланди, Італія, Австрія , Туреччина, Чехія, Греція та Білорусь.

У 2020 році європейський вектор експорту для наших підприємців посилився, адже країни ЄС забезпечили 77 % виручки від всього експорту плодів та ягід.

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