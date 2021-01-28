В 2020 году украинские экспортеры плодов и ягод достигли второго показателя в истории, но до рекорда не дошли.

Источник: Украинская ассоциация аграрного экспорта

В 2020 году украинские экспортеры плодов и ягод получили от продаж на внешних рынках выручку в размере 238 миллионов долларов. Это на 8% меньше, чем было в рекордном 2019 году. В общем показатель-2020 стал вторым в истории Украины.

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Наибольшие доходы поступили от сбыта замороженных плодов и ягод (111 миллионов), грецких орехов в скорлупе и без (98 миллионов), яблок и груш (10 миллионов), при этом общая доля этих товарных групп в экспорте плодово-ягодной продукции составила 92%.

Основными покупателями украинских фруктов, ягод и орехов в 2020 году стали Польша, Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Австрия, Турция, Чехия, Греция и Беларусь.

В 2020 году европейский вектор экспорта для наших предпринимателей усилился, ведь страны ЕС обеспечили 77% выручки от всего экспорта плодов и ягод.

Как писал Агро 24, Украина – важнейший производитель рапса для Германии.