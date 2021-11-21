Експортні обмеження на зерно: чи впровадять правила в Україні

Українські аграрії активно продають свій урожай за кордон. Особливий попит має пшениця найвищого ґатунку.

Обмежень експорту не планують

Як заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка, уряд наразі не розглядає питання обмеження експорту української пшениці. Є можливість, що його розглянуть по ходу сезону у разі зростання темпів експорту.

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В уряді переконані, що Україна активно експортуватиме зерно лише в першій половині сезону, а потім експортери почнуть купувати товар в інших країн.

Якщо з'явиться можливість подолання узгодженого рівня експорту (25,3 мільйона тонн), то можливість обмежень буде розглянуто.

"Але якщо темпи експорту залишаться колишніми, наприклад, якщо 90% квоти буде експортовано до березня, тоді нам потрібно буде проводити щоденні обговорення з трейдерами. Ми хочемо бути відкритими для максимально можливого рівня експорту, але, звичайно, не за рахунок внутрішнього споживання", – сказав Качка.