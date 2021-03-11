Енергія з апельсинів: в Іспанії випробовують дивовижну інновацію

У місті Севілья, у якому найбільше апельсинових дерев у Європі, отримуватимуть відновлювальну енергію з цитрусових дерев.

У Севільї загалом росте 48 тисяч апельсинових дерев. Коли фрукти дозрівають, їх велика кількість обсипається і лежить під ногами пішоходів та під колесами автомобілів, що створює значні незручності.

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Повідомляється, що мова йде про гіркі апельсини, які перестали використовувати в промисловості через їхню неекологічність.

Севілья – місто апельсинів / Фото Getty Images

Інноваційний проєкт передбачає використання 35 тонн фруктів для виробництва чистої енергії для роботи однієї з міських водоочисних станцій. Надлишки електроенергії планують скеровувати у міську мережу.

Зазначимо, що апельсини надійдуть на наявний об’єкт, який вже виробляє електрику з органічних речовин.

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