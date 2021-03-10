Цей рік має бути ще спекотнішим за попередній, тому про урожай доведеться подбати.

За прогнозами екологів, 2021-й рік має бути ще спекотнішим, ніж попередній. Це може призвести до проблеми з урожайністю, пересихання річок, а питання з питною водою будуть загострюватися не лише у нашій країні, а й у всьому світі.

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Повідомляється, що минулий рік став рекордним за кількістю днів, коли температура перевищувала 30 градусів. Такі зміни клімату можуть спровокувати передчасне дозрівання ярих культур і одночасно знизити їх врожайність. А от умови вегетації для озимої пшениці стануть більш сприятливими. Також озимий ріпак краще буде рости в північних регіонах і гірше в степу. На північ перемістяться і зони вирощування сої і соняшнику.

Вирощування кукурудзи може стати проблематичним. Також прогнозується поширення різних хвороб рослин, шкідників, активізуються бур’яни.

Раніше повідомлялося, що цьогорічний урожай має стати рекордним. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна збере рекордний урожай зернових, – прогноз-2021".