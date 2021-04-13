Фальсифікат-2021: названо продукти-лідери за кількістю підробок

Джерело:Держпродспоживслужба
Молоко та молочні продукти – лідери серед харчових продуктів, які найчастіше фальсифікують в Україні.
Держпродспоживслужба оприлюднила звіт про свою роботу щодо протидії фальсифікації харчових продуктів у І кварталі 2021 року та назвала продукти-лідери серед фальсифікату.
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Це, як і раніше, – молоко та молочні продукти, особливо – вершкове масло, – повідомляють у відомстві. – Наявність жирів немолочного походження – найпоширеніше порушення при виробництві такого масла. На другому місці в Україні за типом порушень – невідповідність маркування.КОМЕНТАР
З початку року фахівці Держпродспоживслужби провели 85 планових та 2908 позапланових перевірок. В результаті вилучили з обігу більше 31 тонни продуктів.
Продукти, яких вилучили найбільше:
Також було прийнято 49 рішень про призупинення обігу харчових продуктів. До правоохоронних органів передано 11 справ. Виписано штрафів на суму більше 1,6 мільйонів гривень.Хто фальсифікує масло?