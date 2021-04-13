Фальсификат-2021: названы продукты-лидеры по количеству подделок
Молоко и молочные продукты – лидеры среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют в Украине.
Источник:Держпродспоживслужба
Госпродпотребслужба обнародовала отчет о своей работе по противодействию фальсификации пищевых продуктов в I квартале 2021 года и назвала продукты-лидеры среди фальсификата.
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Это, как и раньше, – молоко и молочные продукты, особенно – сливочное масло, – сообщают в ведомстве. – Наличие жиров немолочного происхождения – самое распространенное нарушение при производстве такого масла. На втором месте в Украине по типу нарушений – несоответствие маркировки.
Проверки и штрафы
С начала года специалисты Госпродпотребслужбы провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверок. В результате изъяли из оборота более 31 тонны продуктов.
Продукты, которых изъяли больше всего:
- молоко и молочные продукты – более 6 тонн
- рыба – 4,7
- мясо птицы – 3,3
- мясо и мясопродукты – более 2
Также было принято 49 решений о приостановлении обращения пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 миллиона гривен.
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