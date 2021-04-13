Молоко и молочные продукты – лидеры среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют в Украине.

Госпродпотребслужба обнародовала отчет о своей работе по противодействию фальсификации пищевых продуктов в I квартале 2021 года и назвала продукты-лидеры среди фальсификата.

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Это, как и раньше, – молоко и молочные продукты, особенно – сливочное масло, – сообщают в ведомстве. – Наличие жиров немолочного происхождения – самое распространенное нарушение при производстве такого масла. На втором месте в Украине по типу нарушений – несоответствие маркировки.

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая:

- Продукты питания, которые покупают украинские потребители, должны быть безопасными и отвечать всем законодательным нормам и требованиям. Мы должны защитить потребителей. Работа в этом направлении будет только усиливаться.

Проверки и штрафы

С начала года специалисты Госпродпотребслужбы провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверок. В результате изъяли из оборота более 31 тонны продуктов.

Продукты, которых изъяли больше всего:

молоко и молочные продукты – более 6 тонн

рыба – 4,7

мясо птицы – 3,3

мясо и мясопродукты – более 2

Также было принято 49 решений о приостановлении обращения пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 миллиона гривен.