Майже 13% молочних продуктів, які були відібрані під час заходів контролю в Києві у 2020 році, мали ознаки невідповідності та фальсифікації.

Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби у Києві на своїй сторінці у Фейсбук.

Всього за рік спеціалістами управління під час планових та позапланових заходів державного контролю (нагляду) було проведено відбір 171-го зразка. 11 зразків із невідповідностями були відібрані у дитячих дошкільних закладах та школах, – інформує Держпродспоживслужба.

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За результатами лабораторних досліджень, є всі підстави таку продукцію з молока та молокопродуктів вважати фальсифікованою.

У службі наголошують, що "найпоширенішою серед продуктів харчування є фальсифікація вершкового масла, яке замінюють на маргарин або рослинні спреди". Не залишаються осторонь молоко та інші молокопродукти, які виробляють із молочної сировини.

Після експертних висновків у зразках молокопродуктів, отриманих у школах та садочках, встановлені невідповідності, а саме, за вмістом стеринів (наявність рослинних олій):

ДНЗ №218 – "Масло солодковершкове селянське 72,5%" (виробник ТОВ "Миколаївмолпром")

КП "Промінь Святошинського району" – "Сир сичужний твердий Голландський" (виробник ТОВ "Інтер-Мол")

КП "Шкільне харчування" – 2 зразки "Масло солодковершкове селянське" (виробник ФОП Матвієнко О.В.)

ЗНЗ Київський спортивний ліцей інтернат – "Сир твердий Голландський 50%" (виробник ТОВ "Лозівський молочний завод"), "Масло вершкове селянське 82,5%" (виробник ДП "Старокостянтинівський молочний завод")

КП "Промінь" – "Сир твердий Голландський 45%" (виробник ТОВ "Інтер-Мол"), 2 зразки "Масло солодковершкове селянське 72,5%" (виробник ТОВ "Хмільницький завод сухого знежиреного молока")

КП "Школяр" – "Масло солодковершкове екстра 82,5%" (виробник ФОП Матвієнко О.В.)

ТОВ "ПОНТЕМ.УА" – "Масло солодковершкове 73%" (виробник ФОП Матвієнко О.В.), "Сир російський 50%" (виробник ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза").

Частину підробок можна виявити органолептично – за смаком, запахом, зовнішнім виглядом, температурою застигання. Проте така можливість виникає у споживача вже після придбання товару. Органолептичні методи, як правило, виявляють лише "грубі" підробки, – пояснює відомство.

Разом з тим, щоб довести факти фальсифікації молочної продукції з використанням рослинних олій, необхідно дослідити зразки продукції у лабораторіях із використанням хроматографічних методів аналізу.

"Результати досліджень молока та молокопродуктів за допомогою методу виявлення вмісту фітостеринів та холестерину є підставою вважати продукцію традиційною чи фальсифікованою", – резюмують у Держпродспоживслужбі.