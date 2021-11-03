Фальсифікат на прилавках: що найбільше підробляють, скільки штраф і як діяти покупцям

В магазинах та на ринках України фальсифіковані продукти стали постійними гостями. Але покупці, навіть якщо виявили підробку, часто не знають, що робити.

За даними Держпродспоживслужби, в Україні явний лідер серед фальсифікату – вершкове масло. З початку 2021 року було зафіксовано близько 200 порушень, пов’язаних саме з фальсифікованим маслом, припинено обіг 556 кілограмів та вилучено 2,4 тонни цього продукту.

До теми Вершкове масло без вершків: хто і як фальсифікує продукти

Які права у покупців?

Заступник голови Держпродспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анатолій Вовнюк поясює:

Якщо споживач придбав і виявив фальсифіковану продукцію, то має право:

- повернути сплачені гроші

- замінити фальсифікат на аналогічний товар, який є у продавця чи виробника.

Яке покарання за фальсифікат?

У випадку встановлення фактів наявності фальсифікованої продукції Держпродспоживслужба забороняє її реалізацію, – додає Вовнюк. – Це рішення обов’язкове до негайного виконання. За порушення підприємству чи магазину загрожує штраф у розмірі 500 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1700 гривень.

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Окремо варто зауважити: якщо Держпродспоживслужба під час перевірок виявила не лише ознаки фальсифікування, а й недотримання прав інтелектуальної власності чи інші порушення, то інформація передається компетентним органам.