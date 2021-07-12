Згідно державних стандартів в Україні, виготовляти вершкове масло можна виключно з молока. Дозволені лише чотири види продукту:

масло екстра з жирністю вище 80% жиру

масло селянське з жирністю від 72,5% до 79% жиру

масло бутербродне, яке містить від 65% до 71% жиру

масло топлене

Зверніть увагу! Вражаючі об'єми підробки: 62% українського масла виявилось фальсифікатом

Проте під виглядом вершкового масла в Україні продають фальсифікат, який збувають по неймовірно низьким цінам. Наприклад, за 200 грам вершкового масла "Білоруське" з жирністю аж 82% просять лише 20 гривень.

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов пояснює:

Це – підробка. Фальсифікатори зробили символіку Білорусі, але відношення до Білорусі воно ніякого не має. Тут зазначили, що це – Гомельська область, але це робиться в Україні…

Де виробляють фальсифікат?

Масло з етикетками "Білоруське", а також солодковершкове "Селянське" пропонують на багатьох ринках України. Упаковка виглядає як справжня, але в складі продукту – майже на 100% рослинний жир.

Таке масло, стверджують "Факти", виготовляють, наприклад, у Таращанському районі Київської області. Ззовні підприємство схоже на звичайний будинок – жодних натяків на виробництво, там відсутні лабораторії, цистерни з молоком та мийки для молоковозів. Частину обладнання на підприємстві вже опломбувала поліція. Але, незважаючи на це, маслом із таращанського цеху продовжують торгувати у Києві.

Чому підробляють саме масло?

Молока в Україні катастрофічно бракує, тому ціни на масло невпинно ростуть. Цим користуються фальсифікатори, які пропонують споживачам дешеві підробки. При цьому такі виробники масла кримінальної відповідальності не несуть. Максимум, що може зробити поліція – зупинити їхнє виробництво на деякий час.

Це важливо! Масова фальсифікація масла: які виробники пройшли перевірку на якість