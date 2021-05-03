За словами експертів, визначити якість м'яса доволі легко. Якщо продукцію заморожували, то після натиснення на шматок м'яса залишиться "ямка", тоді як свіже м'ясо одразу повернеться у початкове положення.

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Також перед покупкою варто понюхати м'ясо. За словами експертів, запах м'яса поганої якості не зможе перебити жоден розчин.

Виглядати м'ясо повинне в міру "сухо", якщо з нього тече – отже, його заморожували.

Акційні пропозиції теж мають викликати пересторогу – дуже часто це продукція, в якої закінчується термін дії. Таке м'ясо може зіпсутися на наступний день після покупки навіть в холодильнику.

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