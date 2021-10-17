Українські садівники ще тижень тому опустили мінімальні межі цінового діапазону практично на всі сорти яблук до позначки 5 гривень за кілограм, що в середньому на 37% дешевше, ніж на початку жовтня. На сьогодні більшість вітчизняних виробників вважають за краще закладати на зберігання яблука зимових сортів в очікуванні вищих цін і поліпшення ситуації на ринку.

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Ще один фактор, який впливає на ціну: роздрібні мережі та гуртові компанії нині заявляють про низьку реалізацію яблук у роздріб, тому вони звели до мінімуму закупівлю фруктів.

На сьогодні відпускні ціни на яблука в Україні в середньому на 35% нижчі, ніж в аналогічний період-2020 і є найнижчими за останні три роки. Такі ціни на яблука озвучувалися у 2018-му, коли в країні був зібраний рекордний урожай фруктів.

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