Фермери нищать урожай, а ціни захмарні: ситуація на ринку черешні шокує

Ціни на черешню досі тримаються на високому рівні попри те, що фермери не можуть продати продукцію та просто залишають її на деревах. Ситуація на ринку черешні стає катастрофічною.

Оптові продавці накручують ціну на черешню в рази. Зараз ягоду продають по 60 – 120 гривень за кілограм, в той час як фермери спродують продукцію по 30 гривень. Через це покупці не надто активні, а фермери змушені знищувати урожай.

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Орендарка саду в Запорізькій області Галина Дрюцька розповідає, що змушена була знищити 50 гектарів врожаю черешні.

Територія мого саду – 112 гектарів, із яких 50 гектарів я просто була змушена знищити, викорчувати, перепрофілювати тільки з тієї причини, що неможливо було реалізувати продукцію, – повідомила вона.

За її словами, в багатьох фермерів схожа ситуація через економічний фактор та погодні умови. Крім того, в Україну завезли багато імпортної черешні, що ще більше ускладнило ситуацію.

У підсумку на прилавках великих міст черешня з високою ціною, а українські фермери знищують урожай. Єдиний спосіб виправити ситуацію – налаштувати систему поставок і поширення черешні, але наразі цим ніхто не займається.

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