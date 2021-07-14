Фермери отримають кредити під гарантії держави, – рішення Кабміну

Мінагрополітики та Мінекономіки прийняли спільне важливе рішення на користь малих та середніх фермерів – Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі".

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив:

Уряд прийняв постанову, яка дає можливість малим та середнім фермерам отримувати доступ до кредитування, який для частини з них був обмежений через відсутність необхідного забезпечення. Держава частково гарантуватиме портфель кредитів для таких позик, що відкриває шлях для розвитку малим та середнім фермерським господарствам.

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Лещенко додав, що гарантії від держави надаватимуться в межах визначених сум на відповідний бюджетний період на підставі рішень Уряду. Позика надаватиметься строком до 10 років, а держгарантії дозволять суттєво знизити ставку по кредиту, який надає банк. Це не вплине на витрати з державного та місцевих бюджетів.

Міністр також підкреслив, що завдяки гарантіям держави убезпечуються й банки, яким гарантується мінімізація кредитних ризиків через неповернення позичальниками коштів.