Фермери скорочують виробництво продукції

Українські господарства зменшують масштаби виробництва продукції. Негативна динаміка може затягнутися.

У січні та лютому 2021 року українські господарства виробили 2 мільярди яєць, 1 мільйон тонн молока та 545 тисяч тонн м'яса.

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Загалом виробництво яєць у порівнянні з минулим роком скоротилося на 16,1%. Агропідприємства скоротили виробництво яєць на 23,4%, а господарства населення – на 1%.

Виробництво м’яса в Україні за звітний період скоротилося на 5,8%. Вітчизняні агропідприємства зменшили виробництво на 6,4%, а господарства населення – на 4,6%.

Обсяг виробництва молока зменшився на 4,8%. Господарства населення та підприємства скоротили виробництво молока на 7,4% і 0,9% відповідно.

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