Украинские хозяйства уменьшают масштабы производства продукции. Отрицательная динамика может затянуться.

В январе и феврале 2021 украинские хозяйства произвели 2 миллиарда яиц, 1 миллион тонн молока и 545 тысяч тонн мяса.

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В общем производство яиц по сравнению с прошлым годом сократилось на 16,1%. Агропредприятия сократили производство яиц на 23,4%, а хозяйства населения – на 1%.

Производство мяса в Украине за отчетный период сократилось на 5,8%. Отечественные агропредприятия уменьшили производство на 6,4%, а хозяйства населения – на 4,6%.

Объем производства молока уменьшился на 4,8%. Хозяйства населения и предприятия сократили производство молока на 7,4% и 0,9% соответственно.

Удалось выявить продукты, которые подделывают в Европейском Союзе. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Фальсификация продуктов в ЕС: что и где больше всего подделывают".