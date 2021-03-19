Фермеры сокращают производство продукции
Украинские хозяйства уменьшают масштабы производства продукции. Отрицательная динамика может затянуться.
Источник:Державна служба статистики
В январе и феврале 2021 украинские хозяйства произвели 2 миллиарда яиц, 1 миллион тонн молока и 545 тысяч тонн мяса.
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В общем производство яиц по сравнению с прошлым годом сократилось на 16,1%. Агропредприятия сократили производство яиц на 23,4%, а хозяйства населения – на 1%.
Производство мяса в Украине за отчетный период сократилось на 5,8%. Отечественные агропредприятия уменьшили производство на 6,4%, а хозяйства населения – на 4,6%.
Объем производства молока уменьшился на 4,8%. Хозяйства населения и предприятия сократили производство молока на 7,4% и 0,9% соответственно.
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